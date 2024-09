Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 519,80 EUR.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 519,80 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 516,20 EUR. Bei 518,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.697 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,00 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Abschläge von 56,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,69 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 609,63 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,13 Prozent auf 2,23 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,89 EUR fest.



