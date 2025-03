Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 1.379,00 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 1.379,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.406,50 EUR. Mit einem Wert von 1.400,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 428.721 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 17.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.406,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Mit Abgaben von 68,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,66 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.278,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 3,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 7,44 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,56 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,45 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,16 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

thyssenkrupp-Aktie nach Bericht über Marinesparte unter Druck

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende freundlich