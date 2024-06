Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 483,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 483,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 489,30 EUR. Bei 484,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 182.325 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 53,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,82 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 565,50 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,40 EUR je Aktie belaufen.

