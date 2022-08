Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 174,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 174,30 EUR. Bei 176,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 41.255 Stück.

Am 30.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2021 (76,28 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 128,70 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,67 EUR.

Rheinmetall gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.408,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.315,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Rheinmetall am 10.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,66 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Trading Idee: Rheinmetall - Erneuter Hochlauf zum 50er-EMA?

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Rheinmetall-Aktie deutlich leichter: Gutes 2. Quartal - aber Umsatzprognose gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com