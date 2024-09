Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittag stärker

Rheinmetall im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 519,60 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 519,60 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 520,80 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 520,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.920 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 10,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 56,41 Prozent sinken.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,69 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 609,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Rheinmetall am 07.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

