Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 491,40 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 491,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 499,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 491,50 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.508 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,82 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 565,50 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,58 Mrd. EUR gegenüber 1,36 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,40 EUR je Aktie.

