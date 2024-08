Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 547,60 EUR nach.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 547,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 533,80 EUR. Bei 540,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 178.843 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (571,80 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 58,64 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,74 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 601,50 EUR.

Rheinmetall gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,23 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,73 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

