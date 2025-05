Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 1.782,50 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 1.782,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.796,00 EUR. Bei 1.773,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 128.964 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.796,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 0,76 Prozent zulegen. Bei 437,50 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 75,46 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,43 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.759,50 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 2,31 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Rheinmetall dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,64 EUR je Rheinmetall-Aktie.

