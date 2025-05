Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 1.768,00 EUR zu.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 1.768,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.786,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.773,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.588 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2025 bei 1.786,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,43 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 1.759,50 EUR.

Rheinmetall gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,64 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

