Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 503,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 505,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 505,20 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 26.096 Aktien.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 571,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,59 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,82 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 565,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,58 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,36 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Eurosatory bei Paris: Diese Neuigkeiten gibt es von Rheinmetall

Rheinmetall-Aktie: Die Geschichte von Rheinmetall

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Handel mit Gewinnen