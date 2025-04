Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 1.448,50 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 1.448,50 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.441,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.464,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 19.586 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.500,00 EUR) erklomm das Papier am 16.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,56 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 437,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,25 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.306,22 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall gewährte am 12.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 10,87 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,44 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,56 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

