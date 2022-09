Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag Verlust reich

Die Rheinmetall-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 160,30 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 157,30 EUR. Bei 163,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 93.871 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (227,90 EUR) erklomm das Papier am 30.06.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.11.2021 bei 76,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 110,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 196,67 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 05.08.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.408,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.315,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 10,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

