Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag in Rot

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 23.06.2022 16:22:00 Uhr um 3,4 Prozent auf 210,30 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 204,00 EUR. Bei 213,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 263.601 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 225,00 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 6,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 175,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 199,50 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.266,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.405,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,89 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 14,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

