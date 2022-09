Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag ins Minus

Um 04:22 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 155,70 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 153,55 EUR. Bei 162,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93.840 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 227,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,30 EUR am 30.11.2021. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 104,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 196,67 EUR.

Am 05.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.408,00 EUR – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.315,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 09.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

