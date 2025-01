Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 734,80 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 734,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 743,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 739,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 132.642 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 743,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,20 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 313,40 EUR am 26.01.2024. Abschläge von 57,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,53 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 720,13 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 07.11.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,45 Mrd. EUR gegenüber 1,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

