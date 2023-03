Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Freitagvormittag Boden gut

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 261,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 261,50 EUR aus. Mit einem Wert von 261,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 11.590 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.03.2023 auf bis zu 262,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR ab. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 86,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 265,75 EUR aus.

Am 16.03.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.321,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.258,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 03.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,21 EUR je Rheinmetall-Aktie.

