Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Donnerstagnachmittag

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 473,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,5 Prozent im Minus bei 473,60 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 468,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 494,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 257.710 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 20,73 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,80 EUR je Rheinmetall-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 583,13 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 14.05.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1,58 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,43 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall schlägt bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen: Rheinmetall-Aktie gefragt

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zurück

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus