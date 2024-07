Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 487,60 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,7 Prozent auf 487,60 EUR nach. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 487,00 EUR ab. Bei 494,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 22.680 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 17,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (226,50 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,80 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 583,13 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 14.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,58 Mrd. EUR – ein Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall schlägt bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen: Rheinmetall-Aktie gefragt

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zurück

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus