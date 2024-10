Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag im Minus

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 502,40 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 502,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 500,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 501,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.624 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,81 Prozent hinzugewinnen. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 264,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 90,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,71 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 614,63 EUR.

Rheinmetall gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,23 Mrd. EUR – ein Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

