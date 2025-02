Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 966,60 EUR zu. Bei 968,60 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 965,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.307 Rheinmetall-Aktien.

Am 25.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 989,80 EUR an. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 2,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 395,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 59,10 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,54 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 839,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Rheinmetall die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

