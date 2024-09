Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 484,80 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 484,80 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 484,70 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 492,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.043 Rheinmetall-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (571,80 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,69 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 609,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 08.08.2024. In Sachen EPS wurden 1,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 2,23 Mrd. EUR gegenüber 1,50 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Rheinmetall am 07.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,89 EUR fest.

