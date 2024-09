Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag tiefer

Kurs der Rheinmetall

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 489,40 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 489,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 489,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 492,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.318 Rheinmetall-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (226,50 EUR). Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 116,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,69 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 609,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 08.08.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,23 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,50 Mrd. EUR eingefahren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

