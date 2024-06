Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 489,80 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Rheinmetall-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 489,80 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 494,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 488,20 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 489,80 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61.242 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,82 EUR je Rheinmetall-Aktie. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 565,50 EUR.

Am 14.05.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,40 EUR im Jahr 2024 aus.

