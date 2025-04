Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 1.374,00 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 1.374,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1.371,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.386,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.345 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.500,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,25 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.306,22 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 12.03.2025. Das EPS wurde auf 10,87 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,48 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rheinmetall dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,94 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

