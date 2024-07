Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 491,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 491,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 490,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 492,00 EUR. Zuletzt wechselten 42.972 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 16,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,87 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,74 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 583,13 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 14.05.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,58 Mrd. EUR – ein Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,64 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone

Gewinne in Frankfurt: DAX am Montagmittag fester