Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,4 Prozent auf 194,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 194,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 187,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 137.020 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 227,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,30 EUR. Dieser Wert wurde am 30.11.2021 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 154,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,80 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 10.11.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.415,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

