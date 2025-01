Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 750,00 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 751,60 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 747,20 EUR. Zuletzt wechselten 15.963 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 758,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 1,12 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2024 bei 323,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,93 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,54 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 741,38 EUR.

Am 07.11.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 2,35 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1,76 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Börse Frankfurt: DAX steigt zum Start des Donnerstagshandels

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone

Rheinmetall-Aktie etwas fester nach Kurszielanhebung durch Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG