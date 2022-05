Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag in Grün

Um 31.05.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 198,95 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 201,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 198,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 131.974 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 225,00 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2021 (76,28 EUR). Mit Abgaben von 160,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,00 EUR aus.

Am 06.05.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,14 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.266,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.405,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,89 Prozent verringert.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Trading Idee: Rheinmetall - Abprall am Widerstand?

Beiersdorf und Rheinmetall sind DAX-Aufstiegskandidaten - Aktien schließen mit unterschiedlicher Tendenz

Rheinmetall-Aktie profitiert: Rheinmetall gründet Joint-Venture für Biometrie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images