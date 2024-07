Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 497,20 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 497,20 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 491,60 EUR. Bei 501,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.989 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 571,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 13,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (226,50 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,44 Prozent.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,74 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 583,13 EUR.

Rheinmetall gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,99 Prozent auf 1,58 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,64 EUR je Rheinmetall-Aktie.

