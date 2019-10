Airbus-Aktie: Airbus wohl vor 300 Bestellungen von indischer Billigfluglinie IndiGo

Die geplante Bestellung umfasse 300 Flugzeuge der Modellfamilie A320neo, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Unter den Jets, die im Grundsatz für Kurz- und Mittelstreckenflüge ausgelegt sind, soll sich auch die Langstreckenversion A321XLR befinden, deren Bau Airbus im Juni auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris angekündigt hatte.

Airbus wollte die Informationen nicht kommentieren, bei IndiGo war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Der Auftrag wäre einer der größten in der Geschichte des Flugzeugbauers. Ausgehend von der Standardversion A320neo, die auf der Preisliste mit 110,6 Millionen US-Dollar aufgeführt ist, könnte der Auftrag einen Gesamtwert von mehr als 33 Milliarden Dollar (rund 29,8 Milliarden Euro) erreichen. Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich.

Der Flugzeughersteller Boeing aus den USA kämpft derzeit mit dem Flugverbot für sein Konkurrenzmodell 737 Max. Nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten dürfen die Maschinen des Typs weltweit nicht mehr starten. Auch die Auslieferungen sind gestoppt.

Boeing hofft zwar weiterhin, dass die 737 Max noch in diesem Jahr wieder in Betrieb gehen kann. Damit ist der Hersteller optimistischer als die großen US-Fluggesellschaften, die den Krisenjet in der Flotte haben. Ob und wann die US-Luftfahrtbehörde FAA und internationale Aufseher die Unglücksmaschinen wieder abheben lassen, ist derzeit unklar. Zuletzt gab es Spannungen zwischen Boeing und der FAA, die den Prozess weiter bremsen könnten.

/stw/eas/fba

TOULOUSE (dpa-AFX)

Bildquellen: Airbus, Selfiy / Shutterstock.com