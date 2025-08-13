RIR Power Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
RIR Power Electronics hat am 12.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,410 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat RIR Power Electronics im vergangenen Quartal 210,1 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RIR Power Electronics 210,5 Millionen INR umsetzen können.
