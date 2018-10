Zweitgrößter Investor wird Tesla untreu: NIO-Aktie springt an

Aktien in diesem Artikel NIO 7,39 USD

Tesla 231,10 EUR

Twitter 25,24 EUR

Das Investmentunternehmen Baillie Gifford hat sich bei NIO eingekauft. Anleger zeigten sich im Montagshandel an der NYSE erfreut. Baillie Gifford setzt scheinbar auf E-Mobilität, schließlich hält der Konzern bereits einen großen Anteil an Tesla

Bloomberg-Bericht schiebt NIO-Aktie an

Im späten US-Handel stieg die NIO-Aktie sprunghaft an und beendete den Dienstag mit einem satten Zuwachs von 22,35 Prozent bei 7,39 US-Dollar. Auch am Mittwoch legen die Anteilsscheine kräftig zu. Im vorbörslichen Handel legen die Titel über 10 Prozent zu. Ausgelöst wurde die Rally zunächst durch einen Bloomberg-Bericht. Hierin berichtete die US-Nachrichtenseite von einem neuen Großinvestor, der nun 11,44 Prozent der NIO-Anteile halten solle. Auch eine Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bestätigte den Vorgang. Das Pikante: Der neue Anteilseigner, Baillie Gifford, ist der größte außenstehende Tesla-Investor. Nur Elon Musk hält mehr Anteile seines Unternehmens.

Mehr Vertrauen in den chinesischen Markt?

Laut CNBC hält das Investmentunternehmen aus Edinburgh aktuell rund 9 Prozent an Tesla. Wieso also nun in einen weiteren E-Autobauer investieren? Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. NIO will sich vorrangig auf den chinesischen Markt konzentrieren, welcher in naher Zukunft auch als größter Absatzmarkt für E-Autos gilt. Zwar gibt es auch Expansionsambitionen, jedoch steht China klar im Fokus. Im Gegensatz zu Tesla, das seine Fahrzeuge in den USA baut, und wegen der politischen Konflikte rund um den Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China, Schwierigkeiten bekommen könnte, sich auf dem chinesischen Markt zu behaupten, hat NIO hier den Heimvorteil.

Tesla produziert insbesondere Schlagzeilen

Außerdem macht die Tesla-Aktie eine Sache besonders aus: Volatilität. Die Anteilsscheine des E-Autobauers aus Palo Alto schwanken mit jeder neuen Schlagzeile deutlich. Die Kursturbulenzen sind jedoch nur selten Fundamentaldaten geschuldet. Meistens geht es in erster Linie um die neuesten Erkenntnisse des Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter. Auch an der künftigen Profitabilität wird von Expertenseite häufig gezweifelt, auch wenn der Milliardär nicht müde wird, das Gegenteil zu betonen. Zudem bringen die Querelen des CEOs mit der US-Börsenaufsicht SEC weitere Unsicherheiten für Anleger, diese werden inzwischen so groß, dass sich Anteilseigner bereits direkt an Musk wenden und ihn bitten, nicht weiter zu twittern.

Ob Baillie Gifford sich an NIO beteiligt, weil es an den Erfolg von NIO glaubt, oder doch eher, weil es einen Misserfolg von Tesla kommen sieht, bleibt offen. Der NIO-Aktie gab der neue Investor jedenfalls Schub. NIO wagte erst am 12. September den Sprung aufs New Yorker Börsenparkett. Die Papiere notieren jedoch weiterhin deutlich unter ihrem bisherigen Hoch von 13,80 US.Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nio.io, Nio