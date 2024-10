Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Donnerstagnachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 10,51 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 10,51 USD abwärts. Bei 10,45 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 10,46 USD. Bisher wurden heute 823.880 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,61 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 134,27 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 21,37 Prozent wieder erreichen.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2024 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,16 Mrd. USD ausgewiesen.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -4,132 USD je Aktie aus.

