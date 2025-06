Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 13,79 USD an der Tafel.

Die Rivian Automotive-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 13,79 USD. In der Spitze legte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,96 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 13,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,89 USD. Bisher wurden heute 585.287 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.07.2024 bei 18,86 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,73 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Rivian Automotive gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,477 USD einfahren.

