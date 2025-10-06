Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 13,61 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 13,61 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Rivian Automotive-Aktie ging bis auf 13,58 USD. Bei 13,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 901.676 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,52 Prozent auf 1,30 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -2,793 USD je Aktie aus.

