Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 13,10 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 13,10 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,18 USD. Mit einem Wert von 12,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 717.212 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 13.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 18,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,32 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2025 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,48 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Rivian Automotive die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,579 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

