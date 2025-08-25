DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.460 -0,6%Nas21.829 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,59 +1,6%Gold3.644 +0,5%
Kursentwicklung

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend fester

10.09.25 20:24 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend fester

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 14,15 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
11,76 EUR -0,04 EUR -0,34%
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 14,15 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 14,27 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.658.601 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 21,17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (9,50 USD). Mit einem Kursverlust von 32,84 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,747 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

