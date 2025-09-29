Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,4 Prozent auf 14,58 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 14,58 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 14,55 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 15,27 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.684.646 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,14 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Gewinne von 17,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 9,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,84 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 05.08.2025. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,46 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 1,16 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,753 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

