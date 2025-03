Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 10,71 USD zu. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,81 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 837.769 Stück.

Am 13.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 76,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 29,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive gewährte am 20.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,58 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,73 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 1,32 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Rivian Automotive am 13.05.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,753 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

