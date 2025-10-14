Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive fällt am Dienstagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,7 Prozent auf 12,71 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,7 Prozent auf 12,71 USD ab. Die Rivian Automotive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,62 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 12,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 604.236 Rivian Automotive-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,14 USD) erklomm das Papier am 21.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 04.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen
Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge
Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine
Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: David Becker/Getty Images
Nachrichten zu Rivian Automotive
Analysen zu Rivian Automotive
Keine Analysen gefunden.