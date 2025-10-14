Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive fällt am Dienstagnachmittag

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,7 Prozent auf 12,71 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,7 Prozent auf 12,71 USD ab. Die Rivian Automotive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,62 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 12,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 604.236 Rivian Automotive-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,14 USD) erklomm das Papier am 21.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 04.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

