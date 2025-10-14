Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Abend an Fahrt

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Rivian Automotive. Zuletzt stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,10 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 13,10 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,11 USD. Bei 12,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.134.594 Rivian Automotive-Aktien.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,84 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 27,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,46 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 04.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Rivian Automotive die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie.

