Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochabend mit Aufschlag

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 13,51 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 13,51 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Rivian Automotive-Aktie sogar auf 13,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,23 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.333.810 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 26,87 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (9,50 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 29,68 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

