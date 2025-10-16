DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.530 -0,6%Bitcoin92.713 -2,5%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Notierung im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagabend in Rot

16.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 13,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
11,04 EUR -0,24 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 13,00 USD. Die Abwärtsbewegung der Rivian Automotive-Aktie ging bis auf 12,98 USD. Bei 13,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.072.384 Rivian Automotive-Aktien.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Bei 9,50 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 26,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,52 Prozent gesteigert.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: David Becker/Getty Images

