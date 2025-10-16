Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 13,27 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 13,27 USD. Bei 13,25 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 398.302 Stück.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (9,50 USD). Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 39,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rivian Automotive-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,30 Mrd. USD – ein Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Rivian Automotive die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,791 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine