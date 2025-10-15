DAX24.196 -0,2%Est505.609 +1,0%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.778 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1634 +0,2%Öl62,11 -0,3%Gold4.198 +1,4%
Aktie im Blick

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verteuert sich am Nachmittag

15.10.25 16:08 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verteuert sich am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 13,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
11,28 EUR 0,28 EUR 2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 13,43 USD zu. Bei 13,43 USD erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,23 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 727.176 Rivian Automotive-Aktien.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 27,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 05.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: David Becker/Getty Images

