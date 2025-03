Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zieht am Dienstagnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 11,41 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 11,41 USD. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 11,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.720.599 Rivian Automotive-Aktien.

Am 13.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 65,25 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 27,61 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Am 20.02.2025 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,58 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,73 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 1,32 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -2,753 USD je Aktie aus.

