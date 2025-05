Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gibt am Nachmittag nach

Rivian Automotive im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 15,48 USD.

Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 15,48 USD. Im Tief verlor die Rivian Automotive-Aktie bis auf 15,41 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,61 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 782.804 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,86 USD erreichte der Titel am 13.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,80 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 9,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 62,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2025 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,477 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Aktie: Hiobsbotschaft für Besitzer von Teslas Cybertruck - Reichweitenverlänger kommt nicht

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Manager lehnt Exklusivität ab - und setzt auf Kooperation für die E-Zukunft

Rivian-Aktie tiefer: Tesla-Konkurrent macht weniger Verlust als erwartet - Milliardeninvestition von VW erwartet