Kursentwicklung im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

20.10.25 16:09 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,7 Prozent auf 12,82 USD ab.

Rivian Automotive
Aktien
Rivian Automotive
10,88 EUR -0,02 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 12,82 USD. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,76 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.017.146 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,14 USD. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. 33,75 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,50 USD am 07.11.2024. Abschläge von 25,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,30 Mrd. USD – ein Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 10.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,791 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

