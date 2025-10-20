Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Montagabend ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 13,13 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 13,13 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,14 USD. Bei 12,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.581.446 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 17,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,46 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Am 10.11.2026 wird Rivian Automotive schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -2,791 USD je Aktie aus.

