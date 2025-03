Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 11,21 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,0 Prozent auf 11,21 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 11,21 USD. Bei 10,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.802.244 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.07.2024 bei 18,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,26 USD ab. Mit Abgaben von 26,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 20.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,73 Mrd. USD gegenüber 1,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,765 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Fahrzeuge jetzt mit Hands-free-driving

Shortseller 2024: Diese Aktien standen im Fokus der Spekulanten

VW-Aktie höher: Volkswagen stellt neues Elektro-Kleinfahrzeug als Up-Nachfolger vor